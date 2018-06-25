خارجية الوفاق : فك الحصار عن حسابات سفارة ليبيا في روما

ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق أحمد الأربد أمس الأحد إن الوزارة نجحت في فك الحصار عن الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الليبية في العاصمة الإيطالية روما.

الأربد أكد بحسب وكالة”سبوتنيك”الروسية بأنه تمت المتابعة الجادة لحل كافة المختنقات التي تواجه السفارات و القنصليات و البعثات الليبية بالخارج،مشيراً إلى أن الجهود أسفرت بصدور حكم من القضاء الإيطالي الأسبوع الماضي يقضي بأن أموال السفارة الليبية و حساباتها المصرفية تتمتع بالحصانة وفق الاتفاقيات الدولية.

وأضاف بأن وزارة الخارجية نجحت بفك الحصار عن الحسابات المصرفية للسفارة الليبية بالعاصمة روما ،مبينا بأنه قضى الحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوى المرفوعة و بفك التجميد عن تلك الحسابات.

مدير المكتب الإعلامي أشار إلى أن الوزارة تواصل المتابعة في كافة القضايا والإشكاليات التي تعترض عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، موضحاً بأن هذا الحكم القضائي المنصف يأتي ترجمة للجهود المتواصلة و العمل الدؤوب.

المرصد – متابعات

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