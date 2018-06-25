الثني وبوشناف يبحثان سير عمل التعزيزات الأمنية في درنة والموانئ النفطية

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف وذلك للاطلاع على سير عمل الوزارة.

بوشناف أطلع الثني بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة على سير عمل الوزارة ودفعها لتعزيزات أمنية في درنة وخليج سرت لمساندة القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية.



وأشار إلى أن انتقال قوات الأمن إلى المدن القريبة من مناطق الاشتباكات جاء بهدف منع استغلال حالة الحرب والعبث بالأمن وافتعال الفوضى، كاشفاً عن إرسال وزارة الداخلية 100سيارة مسلحة من مختلف مديريات الأمن والأجهزة الأمنية إضافة إلى 50سيارة مسلحة تابعة لإدارة البحث الجنائي إلى أجدابيا لمساندة مديرية أمنها منذ الهجوم الإرهابي على خليج سرت.

وأكد على أن هذه التعزيزات جاءت بناء على تعليماته التي تقتضي توفير كافة الاحتياجات لقوات الأمن حتى إنجاز مهمتها من خلال العمل على تعزيز الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة، مؤكداً إستلام إدارة الدعم المركزي لكافة النقاط والبوابات الأمنية على طول الطريق من مدينة بنغازي حتى أجدابيا.

أما عن مدينة درنة فقد شدد على أن الوزارة دعمت مدرية أمن درنة بتعزيزات إضافية من المنطقتين الأمنيتين الاولى والثانية بالعديد من الدوريات تقارب 100 دورية كما سلمت لمديرية أمن درنة عدد 20 سيارة إضافية.

المرصد – متابعات

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