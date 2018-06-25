الجالي يبحث سير المشاريع الهندسية بطبي طبرق

بحث المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، مع مدير إدارة المشروعات الهندسية بإدارة الخدمات الصحية طبرق المهندس سالم الجبالي، ومدير إدارة الشؤون الهندسية والفنية المهندس فرج مسعود، بحث كل المشاريع المتعثرة داخل مركز طبرق الطبي.

وأوضح الجالي، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية أن الإجتماع بحث كل الأمور المتعلقة بتجهيز كافة المواصفات والمقايس الخاصة بالمشريع التي توعد رئيس الحكومة المؤقتة بتكملتها أثتاء زيارته الأخيرة للمركز .

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمه في المنطقة الشرقية و يشهد توافد كبير للمرضى من مختلف المدن و المناطق الليبية .

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