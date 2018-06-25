سالفيني يلتقي نظيره من حكومة الوفاق بعد وصوله فى أول زيارة إلى طرابلس

ليبيا – إلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ، صباح الأثنين ، مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور بعد وصوله إلى طرابلس .

سالفيني الذي يواجه انتقادات حادة بسبب طريقة تعاطيه مع ملف المهاجرين قال في هذا السياق بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي توتير

:” ليبيا و إيطاليا تقعان وجه لوجه ولا أحد أكثر من إيطاليا مهتم باستقرار وتنمية ليبيا”.

وتعد هذه الزيارة الاولى لمسؤول ايطالي من الحكومة الجديدة التي أدت اليمين أمام الرئيس الشهر الماضي خلفاً لحكومة باولو جنتلوني .

يتبع ..

المرصد – متابعات

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