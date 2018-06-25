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سالفيني في طرابلس.. والهجرة على الطاولة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول زيارة له بعد توليه المنصب، وصل وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني إلى طرابلس، في زيارة مقررة مسبقاً الاثنين، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي حكومة الوفاق.

والتقى وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور بالوزير الإيطالي فور وصوله، كما من المقرر أن يجري مؤتمراً صحفياً مشتركاً رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم.

وأعلن سالفيني في وقت سابق رغبته مناقشة عدد من القضايا مع حكومة الوفاق، وعلى رأسها ملف الهجرة غير القانونية.

ويترقب كثيرون القرارات الجديدة لوزير الداخلية المحسوب على التيار اليميني المناهض للهجرة، والذي أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة بترحيل السفينة أكواريوس، التي تحمل على متنها مئات المهاجرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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