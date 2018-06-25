سالفيني في طرابلس.. والهجرة على الطاولة

في أول زيارة له بعد توليه المنصب، وصل وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني إلى طرابلس، في زيارة مقررة مسبقاً الاثنين، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي حكومة الوفاق.

والتقى وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور بالوزير الإيطالي فور وصوله، كما من المقرر أن يجري مؤتمراً صحفياً مشتركاً رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم.

وأعلن سالفيني في وقت سابق رغبته مناقشة عدد من القضايا مع حكومة الوفاق، وعلى رأسها ملف الهجرة غير القانونية.

ويترقب كثيرون القرارات الجديدة لوزير الداخلية المحسوب على التيار اليميني المناهض للهجرة، والذي أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة بترحيل السفينة أكواريوس، التي تحمل على متنها مئات المهاجرين.

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