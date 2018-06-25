وكيل الثقافة بالحكومة المؤقتة يجتمع بمؤسسات المجتمع المدني سبها

سبها 25 يونيو 2018 (وال) – اجتمع وكيل الثقافة والمجتمع المدني بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة محمود مجبّر بعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والنشطاء ببيت الثقافة بمدينة سبها.

ومن جهته، قال وكيل الثقافة والمجتمع المدني في ــ تصريح صحفي ــ أن الحضور كان مميزاً ضم عدداً من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف مجبر لقد تناولنا ثلاثة نقاط مهمة كان أولها المسودة المعروضة على البرلمان الليبي بخصوص تنظيم اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل في مفوضية المجتمع المدني ، وثانيها المشاكل والصعاب التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني في الجنوب، وثالثها الخروقات الأمنية في مؤسسات المجتمع المدني ومنها التبعية وخطورتها على الأمن القومي ، واستغلال منظمات المجتمع المدني في القضايا السياسية والأمنية وجهل مؤسسات المجتمع المدني بدورها.

وتابع شاركنا الاجتماع عدد وافر من مؤسسات المجتمع المدني منها ، الاتحاد النسائي ، ائتلاف قانونيّي سبها ، منظمة ارتقاء ليبيا ، رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني فزان ، منظمة غرفة التجارة والصناعة ، منظمة صرخة الجنوب.

وأكد مجبر على أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة وعرضها على البرلمان لأن المسودة المعروضة سابقا لم تشمل الجنوب.

وذكر أن اللجنة المشكلة كانت برئاسة عضو ائتلاف القانونيين سبها عقيلة محجوب للنظر في المسودة السابقة ومحاولة تعديلها أو تقديم البديل.

وأشار وكيل الثقافة والمجتمع المدني إلى أنه تم التطرق إلى ضرورة وجود فرع لمفوضية المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية بعد اعتذار الرئيس السابق واستقالته وهو السيد خالد عيفة. (وال – سبها) ا م / هــ ع

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