سالفيني: إيطاليا تعتزم لعب دور رائد في ليبيا

طرابلس-العنوان

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، خلال لقاءه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طرابلس اليوم الإثنين إن بلاده تعتزم لعب دور رائد في الساحة السياسية لتعزيز المصالحة والاستقرار في ليبيا، وذلك بفضل خبرتها، ووجودها في البلاد بسفارة تابعة لها، وفق ما نقله السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني، في تغريدة له على موقع تويتر.

وأضاف سالفيني، “أن إيطاليا ستُبقى على نفس المسافة مع كل الأطراف في ليبيا”.

ووصل سالفيني اليوم الإثنين إلى طرابلس حيث التقى مع نظيره في حكومة الوفاق عبدالسلام عاشور.

وقال “إن ليبيا وإيطاليا تقعان وجها لوجه، ولا أحد أكثر من إيطاليا مهتم باستقرار وبتنمية ليبيا”، مشيرا إلى أن زيارته إلى طرابلس تؤكد هذا الواقع.



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