المتوسط:

أنقذت السرية البحرية المقاتلة بقوات الجيش الوطني عائلة المواطن “اهويدي الجازوي” وتم خروجهم بدون أية أضرار او إصابات من الاشتباكات في مدينة درنة.

ونشرت السرية فيديو لإنقاذ العائلة دون إى خسائر في الأرواح.

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/06/عملية-الإنقاذ.mp4

The post شاهد.. السرية البحرية بالجيش تنقذ عائلة بدرنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية