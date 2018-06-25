العامة للكهرباء تعلن عن عدد ساعات إنقطاع التيار لليوم الإثنين

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أن ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم الاثنين 25يونيو 2018 يتراوح ما بين 5 إلى 6ساعات.

وكشفت الشركة في النشرة التي تلقت المرصد نسخة منها عن أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 5150 ميجاوات وأن الإستهلاك المتوقع للشبكة 6100 ميجاوات، مبينةً أن العجز المتوقع يقدر بـ 950ميجاوات.

جدير بالذكر إلى أن مناطق واسعة من المنطقة الغربية وبعض مناطق ضواحي العاصمة طرابلس تعاني منذ أيام من أزمة إنقطاع الكهرباء لفترات تجاوزت المدد المعلن عنها من قبل الشركة .

المرصد – متابعات

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