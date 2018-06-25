البحرية الليبية تنقذ قرابة ألف مهاجر بالمتوسط في 24 ساعة

أنقذت البحرية الليبية قرابة ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية، أمس الأحد، بينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

ضمت قائمة الذين جرى إنقاذهم، 490 مهاجرًا وصلوا في وقت متأخر من مساء الأحد، على متن سفينة للبحرية الليبية إلى مرفأ طرابلس. وكانوا يواجهون صعوبات على قوارب مطاطية قبالة سواحل القره بوللي بشرق طرابلس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الضابط في البحرية رامي غميش.

وأُنقذت مجموعة أخرى من 361 مهاجرًا، بينهم 88 امرأة و44 طفلاً، قبالة سواحل الخمس، التي تبعد 100 كلم شرق طرابلس، كما قال الناطق باسم البحرية أيوب قاسم. وفي وقت سابق من الأحد، أُنقذ أيضًا 97 مهاجرًا في المنطقة نفسها.

وذكرت الوكالة الفرنسية أنه منذ الأربعاء، اعترضت البحرية الليبية بالإجمال أو أنقذت حوالى 2000 مهاجر.

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