صحة المؤقتة تستحدث صندوق لتقديم الشكاوي والاقتراحات

استحدثت وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، صندوق خاص لاستقبال الشكاوي والاقتراحات من قِبل المواطنين ومسؤولي ومديري المرافق الصحية في البلديات، إلى جانب الجهات الحكومية التابعة للقطاع وموظفي الوزارة.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة المؤقتة، أن هذه الخطوة جاءت لغايات تحديد مستوى احتياجات متلقي الخدمة كأداء لتطبيق نظام تحسين الخدمات وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تحديد ودراسة آليات معالجة الشكاوى بهدف التطوير المستمر .

كما يهدف إنشاء الصندوق إلى جني الأفكار والاقتراحات بطريقة سهلة وغير مكلفة، لتطوير الخدمات بديوان الوزارة والقطاع الصحي، وتحويلها إلى برامج ومشاريع عمل حقيقية وقياس فعالية الأداء الوظيفي وقياس صوت متلقي الخدمة من خلال الصندوق .

ووفقاً للوزارة، سيتم اعتماد مخرجات التقارير واقتراحات الصندوق في إعداد خطط التحسين المستمر، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالديوان والمنشآت والمرافق الصحية والخدمات الصحية بالبلديات المعنية بالتطوير، من خلال تشخيص المشاكل والعقبات، وتحديد مكامن الخلل والضعف في تقديم هذه الخدمات بهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية بين الوزارة و متلقي الخدمة.

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