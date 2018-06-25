هذا ما طالبت به العفو الدولية في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين إنه يجب على السلطات الليبية بذل المزيد من الجهد لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان في البلاد والتحقيق في الهجمات العنيفة المتكررة ضدهن، وذلك بعد أربع سنوات من مقتل المحامية والناشطة الليبية الشهيرة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص.

وقُتلت سلوى بوقعيقيص بعد إطلاق النار عليها في منزلها بمدينة بنغازي في 25 يونيو 2014، ومثل اغتيالها بداية انهيار الامن بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان وهو الأمر الذي استمر حتى الآن.

وقالت هبة مرعي المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لقد كان اغتيال سلوى بوقعيقيص نقطة تحول سلبية بالنسبة للنساء في ليبيا اللواتي كن يسعين بنشاط للمشاركة في الحياة العامة والسياسية في أعقاب انتفاضة 2011”.

وأضافت “تدهور الوضع الأمني ​​العام لليبيين بعد عام 2014 لكن النساء أصبن بشكل خاص، وأدى انعدام المساءلة عن الاغتيال إلى كشف مناخ الإفلات من العقاب على العنف ضد النساء اللواتي يتكلمن ، مما تسبب في تراجع بعض النساء من المجتمع المدني الليبي وإجبار الآخرين على الفرار من البلاد “.

ولا يزال قتلة سلوى بوقعيقيص الذين كانوا يصفون في ذلك الوقت برجال يرتدون القبعات غير معروفين يرتدون الزي العسكري غير معروفين.

في يوم اغتيالها كانت سلوى قد صوتت للتو في الانتخابات العامة الليبية، كما اختُطف زوجها عصام الغرياني في ذلك اليوم ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

إن فشل السلطات الليبية المتلاحقة في إطلاق أي تحقيق فعال بخصوص اغتيال الناشطة بالرغم من التأكيد اكثر من مرة على فتح تحقيق ، قد بعث برسالة إلى أعضاء الجماعات المسلحة مفادها أنه يمكنهم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان دون خوف من تداعيات.

ومن بين هؤلاء عضوة مجلس مدية درنا فريحة البرقاوي التي قُتلت في 17 يوليو 2014، وناشطة حقوق الإنسان انتصار الحسّاري التي قُتلت في فبراير 2015.

وفي كل حالة أكدت السلطات الليبية أن عمليات القتل لم تكن ذات دوافع سياسية وفشلت في إجراء تحقيقات مناسبة وشفافة.

وقالت ليلى مغربي -المدافعة عن حقوق الإنسان التي أجبرت على الفرار من ليبيا بعد تهديداتها وهجماتها- لمنظمة العفو الدولية “بالنسبة لكل من النساء اللواتي اغتيلن ، قامت السلطات والمجتمع … بنسب قتلهن إلى السرقة في قضية سلوى، والأرث في حالة انتصار وقتل الشرف في قضية نصيب -الصحفية التلفزيونية نصيب كرنافة التي قُتلت في مايو 2014-.

وأضافت مغربي “إدراك هؤلاء النسوة على أنهن ممثلات سياسيات متساويات مع السياسيين ليس خيارًا للسلطات، واغتيالهن لا يتلخص في عمل إجرامي لا أكثر”.

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق العديد من الأمثلة الأخرى حول العنف والاعتداء على أساس النوع الاجتماعي التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا ، بما في ذلك الاعتداءات والاختطاف والعنف الجنسي والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هبة مرعييف “منذ مقتل سلوى بوقعيقيص والاغتيالات التي أعقبتها ، شهدنا تصعيدا في العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء اللواتي يواصلن النضال من أجل الاندماج السياسي”.

وأضافت “يدل رد غير كاف من السلطات على تسامح هذا العنف ، بينما تحافظ الأعراف الاجتماعية المحافظة أكثر على أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم”.

وتواجه النساء في ليبيا عقبات كبيرة أمام المشاركة في الحياة العامة والسياسية، على الرغم من المكاسب الأولية بعد أحداث فبراير 2011.

ويتفاقم ذلك من خلال حقيقة أن الجماعات المسلحة تعمل فوق القانون وترتكب انتهاكات مع الإفلات من العقاب وعدم استعداد السلطات الليبية الواضح لمحاسبة الجناة.

وقالت منظمة العفو الدولية”لا يمكن أن يشكل انعدام الأمن المستمر في ليبيا ذريعة للسلطات لإهمال الوضع المزري لحقوق المرأة، ويجب أن تضع حداً لانتهاكات حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان ، وأن تجري تحقيقات فعالة في الجرائم المرتكبة ضدهن ، وأن تتحدى المعايير الاجتماعية التي تنبذ النساء من المشاركة العامة”.

واضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان “يجب على ليبيا أن تعمل بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة حماية جميع مواطنيها ومعالجة التمييز الراسخ ضد المرأة الموجود على جميع المستويات في المجتمع”.

تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الحكومة الليبية للتحقيق في وفاة سلوى بوقعيقيص بشكلٍ مسئول ومحاسبة المسئولين عن اغتيالها في محاكمات عادلة.

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