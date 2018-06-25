مرغم: بعض الدول تستخدم السراج وحفتر للسيطرة على النفط في ليبيا

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام محمد مرغم إن بعض الدول الاقليمية والخليجية لها أطماع منذ القدم للهيمنه على الثروة الليبية والنفط الليبي خاصةً في إقليم برقة، مؤكداً على أن تلك الدول لا تقتنع بفكرة التحالف حسب قوله.

مرغم أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الأسئلة الخمسة” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مصر تعاني من أزمة إقتصادية طاحنة تجبرها على البحث عن مورد سخي للخروج من هذه الأزمة ولا يوجد أمامها سوى ما وصفها بـ”المنطقة الضعيفة” أي ليبيا.

وتابع قائلاً :” الآن يستخدم السراج وحفتر ومجلس النواب في مد الأذرع المصرية بليبيا للخروج من أزمتها الإقتصادية في ظل وجود إدارة حالية فاشلة في مصر بكل وضوح” على حد زعمه.

يشار إلى أن تصريحات مرغم تأتي بعد استعادة القوات المسلحة للمنشآت النفطية في منطقة خليج سرت من قبضة المسلحين التابعين إبراهيم جضران ومن معه من مرتزقة يتبعون المعارضة التشادية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية