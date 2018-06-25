مقتل الإرهابي عطية الشاعري آمر مجلس شورى درنة المنحل

درنة 25 يونيو 2018 (وال) – نعت صفحات مقربة من الجماعات الإرهابية التابعة لتنظم القاعدة الإرهابي والتابعة لما يسمى بمجلس شورى درنة المنحل اليوم الإثنين آمر المجلس الإرهابي عطية الشاعري جراء القتال ضد القوات المسلحة وسط المدينة.

وظهر عطية الشاعري إلى العلن لأول مرة في شهر مايو، عندما أعلن حل الشورى، وتحويل اسمه إلى “قوة حماية درنة”، بعد أيام على إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية لاستعادة درنة.

ويعتبر الشاعري قليل الظهور، حيث لم تظهر له أي صورة، ولم يتحدث علناً منذ توليه منصب آمر الشورى، إلى حين خروجه في مقطع مصور يعلن حل المجلس.

ويعد الشاعري أبرز شخصية يعلن عن مقتلها منذ بداية حرب درنة، بعد أن ألقت القوات المسلحة العربية الليبية في وقت سابق القبض على المسؤول الأمني لمجلس شورى درنة، يحيى الأسطى عمر.

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية في درنة معارك شرسة تمكنت خلالها من فرض سيطرتها على كامل المدينة وكان آخرها السيطرة على حي المغار وسط المدينة. (وال – درنة) ع ع

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