الناتو يؤكد استعداده لمساعدة ليبيا في بناء المؤسسات الأمنية والقضاء على مشكلة الهجرة

قال سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ” ينس ستولتنبرغ “، أمس الأحد، إن الحلف مستعد لمساعدة ليبيا في بناء المؤسسات الأمنية، والقضاء على مشكلة الهجرة، من دون تدخل عسكري.

وأوضح ” ستولتنبرغ “، في لقاء مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أن خبراء الحلف كانوا على اتصال مع السلطات الليبية لمعرفة كيفية مساعدتهم في المسائل المذكورة ،مشيرا الى ان الحلف يساعد ليبيا في جعل مشكلة الهجرة أقل خطورة.

وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ” باتر فابل “، كشف عن استعداد الحلف لمساعدة ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، من بينها وزارة للدفاع الوطني وقيادة الأركان وجهاز الاستخبارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة فساطو الليبية