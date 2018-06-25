المشري: سنتخذ من الأسس الدستورية في المسودة منطلقًا للانتخابات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن لم نتمكن من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المقبلة، فيمكن أن نتخذ الأسس الدستورية منطلقًا لها.

وأوضح المشري، خلال لقاءه السفير الإسباني في ليبيا “فرانشيسكو دي ميغيل”، الأحد بطرابلس، أن بؤر التوتر في شرق البلاد وغرابها، ووجود أعداد كبيرة من المهجرين والنازحين، لا يساعد على تنظيم انتخابات، مشددا على ضرورة حل هذه المشاكل قبل إجراء الانتخابات.

وأضاف المشري، أنه على الرغم من التزام الأعلى للدولة بكل ما جاء في لقاء باريس إلا أن هذه المشكلات قد تعيق جهود المفوضية لإجراء الانتخابات حسب الجدول الزمني المحدد.

في المقابل، أعرب السفير الإسباني عن موافقته للمشري فيما يخص مصالح البلدين المشتركة وقوة روابطهما، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بينهما.

يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد صرح، في لقاء مع قناة الجزيرة، أنهم اتفقوا في اجتماع باريس على اعتماد الأسس الدستورية الموجودة في مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية.

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