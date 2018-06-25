واشنطن تبتعد عن الوفاق وتقترب من الانتخابات

تتبلور رؤية الولايات المتحدة عن ليبيا ببطء، سوى ملف الإرهاب الذي تتخذ تجاهه موقفاً واضحاً، لكن د. حسين آيبش، كبير الباحثين في مركز الخليج للدراسات العربية في واشنطن يكشف أوجهاً جديدة لهذه الرؤية عند حديثه لبرنامج USL الذي يعرض على قناة 218news.

يقول آيبش إن واشنطن تحولت قليلاً من تأييدها “المطلق” لحكومة الوفاق، لكن الشيء الأساسي بالنسبة لصناع السياسات في العاصمة الأمريكية هو إنهاء الحرب، التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، وفي سعيها هذا فهي لا تهتم كثيرا بميزان القوى في الداخل الليبي، ولهذا السبب تستمر في دعم حكومة الوفاق.

ويرى الباحث أن الابتعاد عن الوفاق جاء بسبب تدهور أداء الحكومة، رغم عدم تخلي واشنطن الكامل عنها، فيما بدا الدعم للقيادة العامة للجيش الوطني أكبر في عهد ترامب منه في عهد أوباما.

ويضيف خلال اللقاء أن الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات في ليبيا، وتركز الآن على الملف بوصفه الخطوة الضرورية القادمة في ليبيا، على أن تجرى في العام الحالي

في المقابل يرى الباحث من وجهة نظر شخصية صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا، قائلاً إن الدستور يجب أن يأتي أولاً، لتتبعه الانتخابات بعد ذلك، على أن يكون هناك دستور متكامل يحرص كاتبوه على صعوبة تغييره.

وتطرق آيبش في حديثه إلى العديد من الملفات المتنوعة، حول دور القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، ومستقبل الإسلام السياسي في ليبيا، فضلاً عن أحوال التيار في المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية