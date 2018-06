تايم لاين| تفاصيل القمة الأوروبية غير الرسمية المخصصة لقضية الهجرة

رصد وترجمة المتوسط

انطلقت في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، السبت 23 يوينو، أعمال القمة الأوروبية غير الرسمية المخصصة لقضية الهجرة، وسط توترات بين دول الاتحاد الأوروبي التي اختار البعض منها مقاطعتها.

ويشارك ممثلو 16 دولة في الاجتماع الذي نظمته في اللحظة الأخيرة المفوضية الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا ومالطا.

ويناقش الاجتماع حلولاً أوروبية لتدفق المهاجرين الذين يستمرون في عبور البحر الأبيض المتوسط، لكن التصريحات الأخيرة من بعض الأطراف الأوروبية رسمت صورة لأوروبا أكثر انقساماً من أي وقت مضى تجاه قضية الهجرة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات على الرغم من المبادرات المتعددة والعديد من مؤتمرات القمة.

وقامت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وكالة الأسوشيتيد برس، برصد تفاصيل أخبار المناقشات التي جرت في القمة حتى اليوم الاثنين 25 يونيو، وقامت المتوسط بترجمة النص من نسخته الأصلية.

7:40 مساءً

يقول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن المحادثات الطارئة التي عقدها القادة الأوروبيون حول الهجرة لم تسفر عن أي قرارات ، لكن المشاركين اتفقوا على أنهم بحاجة إلى العمل معاً بشأن القضية المشحونة سياسياً.

وأخبر سانشيز الصحفيين أن اجتماع الأحد, الذي شارك فيه رؤساء ما لا يقل عن 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي “صريح ومفتوح” لكن “ليس لدينا أي نتائج أو استنتاجات ملموسة”.

ويقول سانشيز: “وافق الجميع على الحاجة إلى رؤية أوروبية, وموقف مشترك من التحدي المشترك. “

ومع بدء الاجتماع ، ألقت عدة بلدان ثقلها وراء فكرة إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في أفريقيا, لفحص ملتمسي اللجوء قبل مغادرتهم إلى أوروبا.

7:20 مساءً

تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة ال16 دولة في الإتحاد الأوروبي قد خلقت “الكثير من حسن النية” لمناقشة الخلافات بين أعضاء الإتحاد الأوروبي حول الهجرة.

والتقت ميركل و 15 قائد أوروبي آخرين في بروكسل يوم الأحد للتصدي لسياسات الهجرة التي قسمت الكتلة منذ وصول أكثر من مليون مهاجر في عام 2015.

وقالت المستشارة الألمانية أن المشاركين في القمة اتفقوا على أن الحدود الخارجية لأوروبا تحتاج إلى حماية أفضل لمنع الناس من الدخول بشكل غير قانوني, وأن “جميع الدول يجب أن تتقاسم جميع الأعباء” المتعلقة بالهجرة.

وتقول ميركل أن البلدان التي يصل إليها معظم المهاجرين أولاً, لا ينبغي أن تترك وحدها للتعامل مع هذا التدفق ، وأنه لا ينبغي أن يكون الخيار للقادمين الجدد أن يقرروا في أي بلد أوروبي يحصلون على طلب اللجوء.

5:50 مساءً

رد خفر السواحل الإيطالي على انتقاد مجموعة الإغاثة الإسبانية بخصوص تراجع حفر السواحل الإيطالي عن المساعدة في إنقاذ حوالي 1000 مهاجر من البحر المتوسط ​​، قائلين أن المسؤولية عن تنسيق عملية الإنقاذ قد تم تسليمها إلى ليبيا.

وقال مسئولو خفر السواحل الإيطالي أنهم تلقوا نداءات استغاثة من ستة قوارب مهاجرة مختلفة يوم الأحد كانت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية. وقال الإيطاليون أنهم أنذروا السفن في المنطقة, ونصحوا رسمياً خفر السواحل الليبي ، الذي تسلم الإنقاذ رسمياً.

وكانت منظمة Proactiva Open Arms الإسبانية غير الحكومية, قد اشتكت من أن خفر السواحل الإيطالي رفض تقديم المساعدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية المتشددة, رفضت السماح لسفن الإنقاذ التابعة لجماعات الإغاثة بالرسو في الموانئ الإيطالية ، بحجة أنها تعمل كخدمات سيارات أجرة لمهربي البشر من ليبيا، كما سعت إيطاليا إلى تعزيز قدرة خفر السواحل الليبي ، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا للمهاجرين.

5:15 مساءً

اقتراح الحكومة الإيطالية بإعادة تنظيم الطريقة التي تدير بها أوروبا الهجرة، بالدعوة إلى إنشاء “مراكز حماية دولية” من شأنها فحص طلبات اللجوء في بلدان العبور المشتركة.

ويسعى رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي من خلال تقديم خطته الذي تتألف من عشر نقاط في الإجتماع الطارئ في بروكسل يوم الأحد أيضا, للحصول على مزيد من الدعم من الإتحاد الأوروبي، لمساعدة قوات خفر السواحل الليبية على القيام بدوريات أفضل في سواحلها لمراكب المهاجرين المغادرة.

وتجادل الخطة بأن قواعد اللجوء الأوروبية الحالية عفا عليها الزمن و “متناقضة”, حيث تنص اللائحة بشكل فعلي على أن المهاجرين لا يمكنهم التقدم بطلب اللجوء إلا في البلد الأوروبي الذي يصلون إليه ، والذي يكون عادة إيطاليا أو اليونان.

ويقول الاقتراح الإيطالي أنه يتعين على الدول الأوروبية الأخرى إنشاء مراكز ترحيب لطالبي اللجوء حتى يتم توزيع العبء.

كما أن الاقتراح يدعو إلى استثمار الإتحاد الأوروبي في بلدان المنشأ للمهاجرين ، مفترضاً أنها وسيلة لإقناعهم بالبقاء.

4:45 مساءً

يدافع وزير الداخلية الإيطالي المثير للجدل عن قرار إيطاليا الطلب من خفر السواحل الليبي إنقاذ ما يقدر بنحو ألف مهاجر دون مساعدة من منظمات الإغاثة.

ورد ماتيو سالفيني على الإنذار الذي أثارته مجموعة الاغاثة الاسبانية (Proactiva Open Arms)، التي قالت أن سلطات خفر السواحل الإيطالي رفضت عرضها للقدوم لإنقاذ المهاجرين.

وفي تغريدة يوم الأحد ، قال سالفيني: “صحيح أن السلطات الليبية تتدخل ، كما يفعلون منذ أيام ، دون أن تعترضهم المنظمات غير الحكومية وتزعجهم”.

وفي السياق نفسه كررت عمدة بلدية برشلونة آدا كولاو ، والتي كانت قد عرضت في السابق برشلونة كميناء عندما رفضت إيطاليا دخول سفينة إنقاذ تابعة لمجموعة مساعدات أخرى ، استعدادها لإستقبال المهاجرين، وحثت رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز على التدخل للسماح لسفينة (Proactiva Open Arms) “بإنقاذ الأرواح”.

وقالت كولاو: “تريد إيطاليا ترك المهاجرين في أيدي ليبيا ، حيث يقومون بتعذيب واغتصاب واستعباد المهاجرين”.

4:35 مساءً

حث رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز شركائه الأوروبيين على مساعدة إسبانيا في التعامل مع وصول آلاف المهاجرين من إفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال سانشيز يوم الأحد أنه سيطلب دعم رفاقه ، أعضاء الإتحاد الأوروبي ، من أجل السيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين الذي تعيشه اليوم من غرب البحر الأبيض المتوسط”.

وشهدت إسبانيا ارتفاعًا حادًا في عدد المهاجرين الوافدين, وتقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 40 ألف شخص قد وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام ، منهم نحو 16 ألف في إيطاليا ، و 12 ألف في اليونان ، و 12 ألف في إسبانيا.

4:25 مساءً

اشتعلت التوترات بين إيطاليا ومالطا من جديد بسبب مصير سفينة إنقاذ ألمانية بها 234 مهاجرا كانوا على متنها، وحُرموا من الرسو في ميناء في كلا البلدين.

حيث انخرط وزير الشؤون الداخلية في مالطا ، مايكل فاروجيا ، ووزير النقل الإيطالي ، دانيلو تونينيلي، في حرب الكلمات على تويتر يوم الأحد حول البلد الذي كان “غير إنساني” بدرجة أكبر بخصوص مصير السفينة الألمانية وركابها.

وكانت إيطاليا طالبت مالطا بالسماح للسفينة الألمانية بالرسو في مينائها, لأنها موجودة حاليًا في المياه المالطية، فرد فاروجيا مغرداً الأحد “لماذا لم يسمحوا لهم بالرسو على الفور في إيطاليا ، مثل تسأل إيطاليا مالطا الآن؟ هذه في الحقيقة هي “اللاإنسانية “.

ومن جهته سعى رئيس الوزراء المالطي جوزيف مسكات إلى تخفيف حدة الخطاب لدى وصوله إلى بروكسل يوم الأحد لحضور اجتماع حول الهجرة ، قائلاً أن الوقت لم يعد وقت “لعبة إلقاء اللوم”.

ومن جانبها ، أصدرت منظمة الإغاثة الألمانية التي تسير سفينة الإنقاذ تغريدة لوزير الداخلية الإيطالي المتشدد: “عزيزي ماتيو سالفيني ، ليس لدينا لحم على متن السفينة ، بل بشر. نحن ندعوك بشكل ودي لإقناع نفسك بأنهم أناس أنقذناهم من الغرق”.

4:10 مساءً

يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي حل للهجرة يجب أن يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والتضامن التي ينادي بها الإتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون أثناء حضوره مؤتمر القمة المصغر غير الرسمى للإتحاد الأوروبى حول الهجرة يوم الأحد أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين جميع دول الاتحاد الأوروبى الـ 28 ، فإن مجموعة صغيرة منها يمكن أن تمضى قدما للتعامل مع القضية. وانخفضت الهجرة عبر البحر المتوسط بحدة عن العام الماضي, ولكنها تهيمن على جدول الأعمال السياسي لأوروبا.

وعلى هذا النحو، ردد ماكرون ماقالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والتي كانت تدعو أيضا إلى عقد اتفاقات ثنائية وثلاثية بين الدول الأعضاء لإحراز تقدم الآن.

وأضاف ماكرون أن جوهر أي اتفاق ، يجب أن يكون الاحترام الثابت لحقوق الإنسان, قائلاً: “إن قيم أوروبا هي احترام حقوق الإنسان والأفراد ، واحترام الأمم وسلامة أراضيها. والتضامن هو الذي يجمعنا”.

3:50 عصرًا

اتهم رئيس الوزراء الإسباني ، بيدرو سانشيز ، الحكومة الإيطالية الجديدة بأنها “معادية لأوروبا” في سياساتها المتعلقة بالهجرة من خلال وضع المصالح الوطنية قبل الجهود الرامية إلى تشكيل جبهة موحدة في الاتحاد الأوروبي.

لكنه يشدد أيضا على أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فشلت في مساعدة ايطاليا على التعامل مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأخبر سانشيز لصحيفة “إل بايس” الأسبانية, بأن التحدي الأكبر الذي يواجه الأتحاد الأوروبي في الوقت الحالي هو “الخوف من أوروبا” ، حيث يُحجم بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي عن الموافقة على سياسات مشتركة.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة نهج أكثر توحداً للهجرة.

واتخذت حكومة يسار الوسط الجديدة في أسبانيا موقفاً أكثر انفتاحاً بشأن الهجرة ، بما في ذلك توسيع نطاق الرعاية الصحية العامة ليشمل الأجانب غير الحائزين على وثائق.

3:45 بعد الظهر

تقلل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التوقعات بأن قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل ستتمكن من التوصل إلى اتفاق كامل حول كيفية التعامل مع الهجرة.

وبدلاً من ذلك، تدفع ميركل من أجل التوصل إلى صفقات ثنائية وثلاثية للتعامل مع حالات الطوارئ الفورية مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا.

وتقول ميركل وهي تدخل القمة المصغرة التي عقدت يوم الأحد في حضور16 دولة من أصل 28 دولة في بروكسل أن دول الإتحاد الأوروبي عليها أن ترى “كيف يمكننا أن نساعد بعضنا البعض دون أن ننتظر دوماً كل الـ 28 ، ولكن من خلال التفكير في ما هو مهم بالنسبة إلى من”.

وبدلاً من الاتفاقات الشاملة الصعبة بين جميع الدول الأعضاء ، تقول ميركل: “إنها أيضاً تتعلق بالاتفاقيات الثنائية والثلاثية من أجل المنفعة المتبادلة”.

3:35 بعد الظهر

تقدم إيطاليا ما تقول إنه اقتراح جديد جذري لأوروبا للتعامل مع الهجرة, تقول أنه يجب أن يحل محل التشريعات القائمة, والتي تحدد كيفية التعامل مع طلبات اللجوء.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يكشف عن استراتيجيته للهجرة في اجتماع الأحد في بروكسل مع 15 دولة أخرى في الإتحاد الأوروبي, حيث قال أن الخطة تمثل “تغييرًا نموذجيًا” في القضية المثيرة للخلاف.

وبدون ذكر تفاصيل ، قال كونتي أن الخطة الإيطالية “فعالة ومستدامة”., وإنها ستحل محل لائحة دبلن الخاصة باللجوء – والتي تنص على أنه يجب على المهاجرين طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يصلون إليها أولاُ – وهو ما قال إنه تم التفاوض عليه كحل طارئ.

وقال كونتي أن الخطة الإيطالية تسعى إلى “مواجهة المشكلة بطريقة هيكلية”.

وكان كونتي قد قال في وقت سابق أن الاقتراح الإيطالي يدعو إلى خلق “نقاط ساخنة” في الدول الأكثر تصديراً للمهاجرين وفي دول العبور لتحديد مرشحي اللجوء.

3:25 بعد الظهر

تقول مجموعة إسبانية أنقذت آلاف المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أن هناك سبعة زوارق على متنها حوالي 1000 مهاجر بحاجة إلى الإنقاذ قبالة السواحل الليبية ، لكن إيطاليا رفضت عرض المساعدة.

وبينت Proactiva Open Arms في تغريدة يوم الأحد أن سلطات خفر السواحل الإيطالية التي تنسق عمليات الإنقاذ أرسلت تحذيرات إلى جميع السفن في المنطقة, لكنها قالت لـ Proactiva: “نحن لسنا بحاجة لمساعدتكم”.

وتقول Proactiva أن إيطاليا تسعى إلى قيام خفر السواحل الليبي بإجراء عمليات الإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى شمال إفريقيا.

وفي إطار حكومتها الجديدة المناهضة للمهاجرين ، رفضت إيطاليا السماح لجماعات الإغاثة بالدخول إلى الموانئ الإيطالية ، بحجة أنها تشجع المهربين. وحتى يوم الأحد ، كان مركز تنسيق الإنقاذ في إيطاليا لا يزال يتعامل مع المجموعات في البحر أثناء عمليات الإنقاذ الفعلية.

2:45 بعد الظهر

تطالب حركة النجوم الخمس في إيطاليا الدول الأوربية بالتصعيد واتخاذ إجراءات بالفعل للتعامل مع مئات الآلاف من المهاجرين في القارة ، محذرة من أن مستقبل أوروبا على المحك.

وكتبت حركة النجوم الخمسة، أو التي تشكل الائتلاف الحاكم مع حزب رابطة مكافحة المهاجرين ، مدونة الأحد بعنوان “النفاق تجاه الهجرة يغرق أوروبا” بمناسبة اجتماع قادة الإتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن الهجرة.

واشتكت الحركة في التدوينة من أن عدداً قليلاً من البلدان لم يقترب حتى من قبول المهاجرين الذين أعيد توزيعهم، كانوا قد تعهدوا به بموجب خطة الاتحاد الأوروبي الفاشلة لعام 2015 لتخفيف العبء على إيطاليا واليونان.

وأضافت الحركة: “لقد حان الوقت لكي تجد أوروبا نفسها مرة أخرى في المبادئ التي يبشر بها الجميع، ولكن القليل منها يطبقها بصدق” ، مؤكدة أن ما هو على المحك هو “مستقبل أوروبا كمجتمع سياسي وقيمه”.

1:20 بعد الظهر

يتقابل زعماء ألمانيا وفرنسا وحوالي عشر دول أخرى من الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد ظهر اليوم لإجراء محادثات غير رسمية بخصوص الخلافات حول الهجرة قبل قمة الاتحاد الأوروبي الكاملة التي تبدأ يوم الخميس المقبل.

وفي مواجهة أزمة سياسية داخلية في ألمانيا حول هذا الموضوع ، ستسعى المستشارة أنجيلا ميركل إلى دفع قادة الاتحاد الأوروبي لصياغة مقاربة مشتركة لإدارة تدفق المهاجرين واللاجئين ، وهي قضية مثيرة للانقسام تعود الآن إلى قلب الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك انقسامات عميقة حول من يجب أن يتحمل مسؤولية المهاجرين الوافدين ، وكم من الوقت يجب أن يُطلب منهم استيعابهم ، وما الذي يجب فعله لمساعدة بلدان الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً مثل إيطاليا واليونان.

وبالبحث عن أرضية مشتركة بين عدد قليل من الدول الرئيسية ، تضم القمة المصغرة غير الرسمية الآن حوالي 16 دولة ، كما طُلب من آخرين المشاركة.

ولزيادة تعقيد الأمور، رفضت أربعة بلدان شرق أوروبية – هي جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا – حضور القمة، كما رفضت استقبال المهاجرين بشكل عام.

The post تايم لاين| تفاصيل القمة الأوروبية غير الرسمية المخصصة لقضية الهجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية