تكدس كميات كبيرة من القمامة أمام محطة جنوب طرابلس الغازية

ناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات المعنية، بإتخاذ إجراءات سريعة من أجل المحافظة على استمرارية عمل محطة جنوب طرابلس الغازية ، نتيجة لتكدس القمامة أمام مدخل المحطة.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية، أن تكدس القمامة يشكل عائقاً يحول دون تمكن العاملين بالمحطة من مواصلة أعمالهم نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة من تعفن القمامة، إلى جانب عدد كبير من الحيوانات النافقة وغلق المنفذ الوحيد للمحطة، الذي يشكل خطراُ مباشراُ على خطوط إمداد الوقود، إضافة إلى المخاطر والأضرار والأمراض التي يسببها تجمع النفايات والقمامة على الصحة العامة للعاملين.

الجدير بالذكر، أن محطة جنوب طرابلس تعتبر أحد المحطات التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تتكون من 7 وحدات توليد غازية بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاوات، إضافة إلى أنها تضم حوالي أكثر من 200 موظف.

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