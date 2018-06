جلسة البرلمان.. ثلثا المصوتين لإقرار الدستور و٣ أقاليم.. أبرز المقترحات

المتوسط – سامر أبو وردة:

انعقدت اليوم، الإثنين ٢٥ يونيو، جلسة مجلس النواب العادية، بمقره بمدينة طبرق، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور كلا من النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب، من أجل مناقشة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

وخلال الجلسة، والتي رصدتها “المتوسط”، دارت النقاشات بخصوص المادة الخامسة، حيث تباينت مقترحات النواب بشأن عدد الدوائر، ما بين تقسيم ليبيا إلى ٣ دوائر، دائرة لكل إقليم (برقة – طرابلس – فزان)، وبين اعتبارها دائرة واحدة، بالإضافة إلى ذلك دارت النقاشات حول عمل دائرة رابعة للمغتربين أم احتساب الناخب على محل إقامته في ليبيا، في حال الاستقرار على التقسيم إلى ٣ دوائر، ولكن مقترح الدائرة الرابعة لم يلق تأييدا، لاسيما مع انخفاض أعداد المواطنين بالخارج، المسجلين في الكشوف الانتخابية.

وتطرق النقاش إلى النسب المقترحة، في حال الأخذ بمقترح التقسيم إلى ٣ دوائر، بحيث تحتسب النتيجة بنسبة ٥٠٪ + ١، في الإقليم، ونسبة الثلثين على مستوى الدولة، فيما اقترح النائبان عبد السلام نصية وصالح فحيمة، تحديد نسبة من المصوتين في الإقليم مم لهم حق التصويت، المسجلين في الكشوف الانتخابية، بحيث تتم الإعادة في حال عدم تحقيق هذه النسبة.

وأوضح رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أن المقترحات التي سوف يتم الاتفاق عليها، سوف تعرض على الدستوريين، لتكييفها وإدخال التعديلات المطلوبة على الإعلان الدستوري، قبل أن يعلن عن رفع الجلسة، واستكمال النقاش غدا.

