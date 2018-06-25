تعليق جلسة البرلمان إلى يوم غد الثلاثاء

علق أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين جلستهم إلى يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع الدستور.

وقال عضو مجلس النواب علي السعيدي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “النواب ناقشوا مشروع الدستور إلا أنهم لم يصوتوا عليه نظرا لوجود نقاط لا تزال خلافية بين النواب”.

وأضاف السعيدي أن “أابرز النقاط الخلافية هي تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أن مشروع الدستور ينص على وجود 4 دوائر انتخابية فيما يرغب بعض النواب في جعلهم 3 او دائرة واحدة”.

وعقدت اليوم الاثنين جلسة للنواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة، وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

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