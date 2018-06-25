العميد أحمد سالم لحفتر: النتشآت النفطية تحت السيطرة التامة

قال آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إن “الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة لقوات الجيش”.

ونقلت شعبة الإعلام الحربي عن سالم انه “أعطى لحفتر التمام بالسيطرة على المنشآت النفطية بعد الانتصار الذي تحقق في عملية الاجتياح المقدس لتطهير الهلال النفطي والانتهاء من عمليات التمشيط ومطاردة فلول العدو” وفق تعبيره.

وكانت قوات تابعة لإبراهيم الجضران شنت هجوما على الموانئ النفطية (السدرة ورأس لانوف) إلا أن قوات الجيش نجحت في استعادتها خلال عملية الاجتياح المقدس التي أطلقها حفتر لتحرير الهلال النفطي.

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