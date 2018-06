برلماني: هناك رغبة من الأعضاء لإصدار قانون الاستفتاء

المتوسط/ عمر النجار:

قال عضو مجلس النواب، أبوبكر أحمد سعيد، إنَّ استئناف جلسات مجلس النواب جاء بعد حوار واجتماعات غير رسمية في العاصمة طرابلس وطبرق، حيثُ تم الاتفاق فيها على ضرورة التركيز على القضايا العاجلة والاستحقاقات الدستورية، على رأسها إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

وأضاف «سعيد»، خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ ما لمسناه اليوم ، وجود رغبة واضحة من أغلب أعضاء المجلس على إصدار القانون في أقرب وقت، وهذا في حد ذاته تطوّر مهم وتغيير جيد من شأنه أن يُساعد في إنهاء الانسداد السياسي والانتقال للمرحلة الدائمة بدستور دائم، والمضي نحو انتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع.

