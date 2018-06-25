أوكرانيا: نرغب في دعم جهود تحقيق الاستقرار بليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، اليوم الاثنين سفير دولة أوكرانيا لدى ليبيا ” ميكولا ناهورني”، لبحث دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان سفير اوكرانيا أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء رغبة بلاده في دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

من جانبه أعرب المجبري عن استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع الحكومة الأوكرانية بما يخدم مصلحة الشعبين، وفق ذات المصدر.

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