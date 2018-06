وزير العدل يلتقي سفيرة فرنسا لبحث رفع كفاءة أعضاء الجهاز القضائي

المتوسط – أحمد جمال

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني، محمد عبد الواحد عبد الحميد، بسفيرة فرنسا لدى ليبيا بروجيت كرومي، يرافقها وفد رفيع المستوى ممثلا في مسؤولي وحدة الدعم والاستقرار والملف الليبي بالخارجية الفرنسية والملحقان الأمني والثقافي بالسفارة.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين 25 يونيو، وحضره مستشاري وزير العدل ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومدير المكتب القانوني بالوزارة، سبل التعاون الثنائي للرفع من كفاءة أعضاء الجهاز القضائي من خلال تقديم الدعم والمساعدة في مجال التكوين المختص.

