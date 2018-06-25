مدير مديرية درنة الهلال يؤكد جاهزية المديرية لفرض الأمن في المدينة

أكد مدير أمن مديرية درنة الهلال، العقيد فتحي عقيلة، أهمية الخطة الأمنية التي طرحتها وزارة الداخلية لتأمين المدينة، وتشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم جميع الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والخدمات للمواطنين في درنة، مضيفا أن المدينة ستشهد قريبا انتشارا أمنيا واسعا وبشكل رسمي.
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قناة ليبيا
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