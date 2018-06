«بنغازي» تُواصل حملات إزالة القمامة من الشوارع

المتوسط:

أفاد قسم الإعلام لبلدية بنغازي، أنَّ البلدية تواصل استمرار حملات نقل القمامة بشكل مكثف من عدة مناطق في مدينة بنغازي.

وشملت حملة نقل القمامة عدة مناطق منها «طريق المطار وطريق النهر الصناعي وطريق حي الزاوية الفاتح سابقا وصولاً إلى جزيرة حي السلام الطيارة ومنطقة القوارشة».

ولفتت بلدية بنغازي عناية المواطنين، ضرورة الحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والمساهمة في عدم وضع القمامة في الطرق والشوارع بطريقة عشوائية ما يعرقل إعمال نقلها، والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري.

