«بن عثمان» يدعو لمناظرة مع قيادات اللجان الثورية.. و«الزائدي» يُوافق

دعا نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث، قيادات حركة اللجان الثورية الليبية لإجراء مناظرة علنية تجمعه مع قيادات الحركة ومن يُمثلها رسميًا حسب وصفه، وذلك لفتح جميع الملفات، الخاصة بـ حركة اللجان الثورية وتأسيسها وهُويتها وحقيقتها وعلاقتها بالسلطة والإرهاب والتصفية الجسدية وثورة ٧ أبريل ومراجعاتها بعد ثورة فبراير.

وأضاف «بن عثمان» خلال تغريداتٍ له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّه يجب فتح هذه الملفات للاطلاع على حقيقة أوضاع الحركة، وكذلك لبناء وعي حقيقي حول حقبة مهمة من تاريخ ليبيا لا زالت مؤثرة وبقوة في المشهد الليبي حسب قوله.

وطرح «بن عثمان»، عدة أسئلة، يأمل أنْ يجد إجابات عنها عند مناضليه، ومن بينها، «كيف اقتنعت حركة اللجان الثورية بالانتخابات.. وكيف اقتنعت بالخروج من السلطة الشعبية وعصر الجماهير إلى عصر الأحزاب والتنظيمات.. وكيف انتقلت من الزحف الأخضر إلى التحالفات والمحاصصة مع من تصنفهم قوى رجعية وعملاء للاستعمار.. وهناك أسئلة أخرى كثيرة متوقع أن تستنبط من اللقاء الذي أبدى الدكتور مصطفى الزائدي عضو مكتب الاتصال بحركة اللجان الثورية وأحد أهم قياداتها الحالية موافقته على الدخول فيها مع تحفظه على وصفها بمناظرة القرن، ومكتفيًا بقبولها كحوار حول كل شيء بما في ذلك نتائج فبراير ومخرجاتها والأكاذيب التي رافقتها ونوعية المتآمرين وخلفية العملاء حسب وصفه».

