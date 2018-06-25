عبدالجليل يقف على تردي التعليم في الشاطي

ناقش وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، أوضاع قطاع التعليم في الشاطي مع أعيان ومشايخ المنطقة، وذلك خلال جولته التفقدية لمناطق الجنوب الغربي.

ووفق بيان للوزارة، فقد تناول اللقاء الذي عقد بمقر مكتب الخدمات الضمانية بمنطقة طبقة، المشاكل التي يعانيه قطاع التعليم بسبب انعدام أبسط الوسائل والمستلزمات التعليمية، فيما طالب أعيان ومشايخ المنطقة بضرورة استحداث جامعة تضم الكليات الموجودة بالمنطقة.

وأكدوا أن إنشاء الجامعة أمر ممكن نظرا لتوفر البنية التحتية وكافة المستلزمات اللازمة لاسيما فيما يتعلق بالقاعات الدراسية والسكن الطلابي.

وبدوره أبدى عبدالجليل استعداده لتباحث حول إنشاء الجامعة وما تتطلبه بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والجهات المختصة في هذا الشأن.

وأكد الوزير دعم وزارته لقطاع التعليم بالبلديات وبالأخص ما يحتاجه قطاع التعليم بالمنطقة الجنوبية.

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