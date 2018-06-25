افحيمة يكشف النقاط التي اتفق عليها النواب اليوم

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن “أعضاء البرلمان اتفقوا في القراءة الثانية لقانون الاستفتاء على الدستور اليوم الاثنين على إلغاء جزء من المادة الأولى المتعلق بضرورة تعليل الاستفتاء بـ(لا) لتصبح الاستفتاء بنعم أو لا دون ذكر السبب”

وقال افحيمة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن “النواب اتفقوا أيضا على القبول بتقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر للاستفتاء بحيث يجب أن تحصل المسودة على نسبة 51% من عدد المقترعين في كل دائرة بشرط أن يبلغ العدد الإجمالي ثلثي عدد المقترعين في كامل البلاد”.

وشدد افحيمة على أن “النواب سيواصلون مناقشة قانون الاستفتاء على الدستور في جلسة الغد الثلاثاء”.

وشارك في الجلسة اليوم الاثنين 78 عضوا من أعضاء مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة.

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