السراج يتفق مع وزير الداخلية الإيطالي على خطة شاملة لمواجهة الهجرة

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاثنين، في طرابلس مع وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” على وضع صيغة شاملة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وشبكات الاتجار بالبشر تأخذ في الاعتبار أبعادها المختلفة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأكد السراج مع “سالفيني” إعطاء أهمية كبرى لتأمين الحدود الجنوبية عبر برامج لتدريب القوات الليبية والاهتمام بالتنمية المكانية، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

من جهته جدد “سالفيني” دعم بلاده لحكومة الوفاق، مؤكداً على استراتيجية العلاقة بين البلدين، وعلى استعدادهم لتلبية كل ما يطلب لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

يذكر أن المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق في ديسمبر من العام الماضي مع وزير الداخلية الإيطالي الأسبق “ماركو مينيتي” على إنشاء غرفة مشتركة “لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر” تتكون من ممثلين عن النائب العام الليبي، وخفر السواحل، وجهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز المخابرات، ونظرائهم الإيطاليين.

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