حول الهجرة غير الشرعية.. مهمة «سالفيني» في طرابلس للإقناع أم لفرض وجهة نظر؟!!

منذ أن جاء الائتلاف الحاكم المشكل من «حركة خمس نجوم» وحزب الرابطة، كثفت الحكومة الإيطالية الجديدة جهودها للحد من الهجرة، وهو ما كشفته منظمة الإغاثة الإسبانية بما أبلغته لها الحكومة الإيطالية من أنها، أنها «لن تقدم مساعدة لإنقاذ 1000 مهاجر من ستة زوارق، لأنها سلمت مسؤولية مهمة البحر المتوسط إلى خفر السواحل الليبي».

سالفيني .. طرابلس مفتاح الحل

ولهذا كانت الزيارة الخارجية الأولى لزعيم «حزب الرابطة» نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إلى ليبيا التي جرت اليوم الاثنين 25 يونيو، والتي التقى فيها نظيره المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور.

الوزير الإيطالي علق في تغريدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن «ليبيا وإيطاليا تقعان وجه لوجه، ولا أحد أكثر من إيطاليا مهتم باستقرار وبتنمية ليبيا»، وأن زيارته إلى طرابلس، بصفته نائبًا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، يريد أن تكون تأكيدًا لهذا الواقع».

ونُقل عن سالفيني «أن سبب الزيارة إلى ليبيا هو تثبيت مواقفه الأخيرة المتشددة التي اتخذها للحد من الهجرة، حيث رفض استقبال سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية (Mission Lifeline)، والتي تحمل على متنها 234 مهاجرًا».

وأضاف المصدر، أن «وزير الداخلية الإيطالي يهدف من زيارته إلى ليبيا فرض مواقفه المتشددة تجاه مسألة الهجرة على الليبيين».

جماعات الإغاثة متهمة

الجدير بالذكر أن سالفيني بدأ حملة عقب تعينه وزير داخلية ضد سفن الإنقاذ الخاصة التي ترفع الأعلام الأوروبية، وأشعل نقاشًا على مستوى القارة برفضه نزول ركابها المهاجرين في الموانئ الإيطالية، واتهم جماعات الإغاثة بالعمل بفعالية كسيارات أجرة للمهربين الذين يتخذون من ليبيا مقرا لهم.

واتهم «سالفيني» جماعات الإغاثة الخاصة بتلقي تمويل من الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس, وخاطبها قائلاً: «يجب أن تعرف أن الموانئ الإيطالية ستكون مغلقة».

وكان الوزير الإيطالي المتشدد قد قال إنه من المناسب أن يتحمل الليبيون مسؤولية الإنقاذ «دون أن تقاطعهم سفن المنظمات غير الحكومية وتزعجهم».

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، قدم اقتراحًا بشأن إعادة تنظيم الطريقة التي يدير بها الاتحاد الأوروبي الهجرة، إلى اجتماع القادة الأوربيين الطارئ يوم الأحد 24 يونيو في بروكسل.

الجدير بالذكر أنه قبل تنصيب الحكومة الائتلافية الجديدة في إيطاليا، عملت إيطاليا بالفعل على تعزيز قدرة خفر السواحل الليبية على القيام بدوريات في سواحلها واعادة المهاجرين الذين انطلقوا من شواطئها.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة، زاعمة أن المهاجرين يتعرضون لسوء المعاملة في ليبيا، وأن هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لا تشكل منفذ دعوة «آمن»، كما يدعو القانون الدولي.

مراكز الإيواء غير دستورية

حل مشكلة إيطاليا والدول الأوروبية فيما يخص الهجرة غير الشرعية على حساب ليبيا، اعتبرها العميد طارق شنبور، عضو الفريق الوطني لإدارة وأمن الحدود ورئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، عبر إيجاد مراكز إيواء للمهاجرين في ليبيا مخالفة «للتشريعات الليبية» حيث لا يوجد شيء اسمه مراكز إيواء للمهاجرين، مؤكدا على «أن المراكز التي تم إنشاؤها “أنشئت بالمخالفة للدستور الانتقالي الذي لا يسمح بإنشائها».

وأضاف «شنبور» في تصريح صحفي بأن «هناك من قام بالتلاعب بالمواد القانونية، وصنع لنا ما يسمى بمراكز الإيواء ووضع الدولة الليبية في ورطة وكارثة دولية كبيرة».

ازدياد المهاجرين

وفيما تسعى إيطاليا إلى تحميل ليبيا مسؤولية التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية حسب الوزير سالفيني، يزد عدد المهاجرين الذين يتم التقاطهم في البحر، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد أيوب قاسم، الاثنين 25 يونيو، أن دوريات حرس السواحل الليبية قد أنقذت 485 مهاجرًَا غير شرعيًا خلال عمليتي إنقاذ، مشيرًا إلى أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية ومن جنسيات أفريقية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد أيوب قاسم خلال حديث صحفي، أن الفترة الحالية تعد ذروة عمليات الهجرة غير الشرعية نظرا لتحسن الطقس، كما أن المهربين يريدون أن يتخلصوا مما لديهم في المعسكرات، خاصة أن الجنوب الليبي يعد أهم ممرات الهجرة غير الشرعية، وأن بعض القوات الدولية من الاتحاد الأوروبي ترى أمام أعينها عمليات التهريب ولا توقفها.

الحل في دول المصدر

حديث الوزير سالفيني بأن مسؤولية تسليم «مهمة البحر المتوسط إلى خفر السواحل الليبي»، هو تحميل لعبء مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية على ليبيا، في حين أن ليبيا هي ضحية لهذه الهجرة.

وحل هذه المعضلة الإنسانية يجب أن يكون عبر جهد أوروبي وأممي يتجه إلى البلاد المصدرة للهجرة، وليست في ليبيا التي تمثل طريق عبور، وعدم إدراك هذه المسألة يساهم في تأزيم الوضع في ليبيا، في غياب حكومة مركزية ومؤسسات أمنية تحكم السيطرة على حدودها البرية مع الدول المصدرة للمهاجرين وليس من العدالة بمكان أن تتحمل ليبيا، تبعات الهجرة غير الشرعية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ارتباطا بموقعها الجغرافي، وهو كلام يجب أن تعيه أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا.

