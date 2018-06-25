نصية يؤكد على أهمية التوافق في إصدار قانون الاستفتاء

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أهمية وضرورة التوصل إلى توافق داخل مجلس النواب فيما يخص إصدار قانون الاستفاء على مشروع الدستور، من خلال اللجوء إلى تعديل الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر كان من أبرز نقاط الخلاف في جلسة اليوم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
لجنة أزمة الوقود والغاز تنفي صدور قرار برفع الدعم
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الثني يستقبل عضوي مجلس النواب عن درنة وشحات
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
القائد العام يسلم ملف تصدير النفط لـمؤسسة نفط بالحكومة المؤقتة
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
تدشين “صندوق الشكاوي والاقتراحات” لأول مره بوزارة الصحة المؤقتة
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك