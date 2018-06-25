نصية يؤكد على أهمية التوافق في إصدار قانون الاستفتاء

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أهمية وضرورة التوصل إلى توافق داخل مجلس النواب فيما يخص إصدار قانون الاستفاء على مشروع الدستور، من خلال اللجوء إلى تعديل الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر كان من أبرز نقاط الخلاف في جلسة اليوم.

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