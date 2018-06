المتوسط :

أنهت جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، اليوم الاثنين، عمليات إزالة مخلفات ومعالم الحرب من حي قاريونس بالمدينة.

وكشف المكتب الإعلامى للجمعية، بأنها تجرى منذ أكثر من شهر أعمال نظافة وتشجير وإضاءة للشوارع وطلاء الأرصفة وكذلك تركيب إشارة ضوئية لمفترق طرق جامعة بنغازي ومفترق قاريونس.

وأكد المكتب، أنه سيجري خلال الأيام القادمة عمل مشاريع وبرامج أخرى في أحياء متفرقة بالمدينة.

