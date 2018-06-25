الثني يستقبل عضوي مجلس النواب عن درنة وشحات

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، مع عضو مجلس النواب عن مدينة شحات، المنتصر الحاسي، وعضو مجلس النواب عن مدينة درنة، انتصار شنيب، أوضاع مدينة درنة خلال هذه الأيام، والعمل على تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، على يد القوات المسلحة.

وحسب الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة، فقد تطرق الاجتماع الذي حضره رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ورئيس لجنة احتياجات المشروعات بالمنطقة الشرقية، إلى عمل لجان الأزمة المنبثقة عن أجهزة الحكومة المؤقتة، لتذليل الصعاب أمام المدينة، وتوفير احتياجاتها، وإعادة الحياة للمناطق المحررة.

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