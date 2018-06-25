دولة رئيس الحكومة المؤقتة يبحث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي إدارة عوائد النفط بعد استلام الهلال النفطي

قرنادة 25 يونيو 2018 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بمكتبه بمقر الحكومة في منطقة قرنادة صباح اليوم الإثنين محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، بحضور وكيل وزارة المالية السيد امراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف

وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد و كيفية وضع السبل لحل هذه المختنقات، وكيفية البدء في إدارة عوائد النفط لتغطية بنود الميزانية العامة لكافة ربوع البلاد.

وفي وقت لاحق اليوم أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري مساء الإثنين أن القيادة العامة قررت تسليم كل الموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بعد اربع أيام من تحريرها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر قرارا يقضي بتسليم كافة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن البرلمان وهي الجهة الوحيدة ذات الشرعية.

وأضاف أن القرار أكد على منع دخول أي أحد إلى الهلال النفطي إلا عن طريق السيد فرج سعيد الحاسي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة.

والسبت التقى رئيس مجلس النواب والقائد العام ورئيس الحكومة في الرجمة وتباحثوا المستجدات على الساحة وتحسين ظروف المواطن وهو ما أثمر هذه الخطوة.

وفي 3 يونيو الجاري عقد فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى بمدينة القبة اجتماعا موسعا بمجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وذلك لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي.

وأعلن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، عن سياسات ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي.

وأشار فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر أن الترتيبات تتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نهاية العام 2015 ميلادي، خاصة بعد ما تمخض عن لقاء باريس الأخير.( وال – قرنادة) ع ع

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