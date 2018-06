“سرية الألغام” لـ” المتوسط”: تفكيك لغم أرضي خطير

خاص المتوسط

تمكنت سرية الالغام ومخلفات الحرب في سرت من تفكيك لغم أرضي جاهز للتفجير عبارة عن برميل طيران متفجر.

وقال الناطق باسم سرية الألغام ومخلفات الحرب “سالم الأميل”، اليوم الاثنين، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن هذا اللغم مجهز بدائرة تفجير عكسية ما عرقل تفكيكها بعض الوقت بطريق الأقواس باتجاه جارف.

ونبهت سرية الالغام ومخلفات الحرب المواطنين بتوخي أكبر درجات الحذر من مثل هذه الالغام لخطورتها الفائقة والتبليغ عن اَي جسم مشبوه

