«الصالحين عبد النبي» يوضح أسباب دعمه لقرار «حفتر» حول المنشآت النفطية

رحب عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة.

وأعلن الصالحين، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، مباركته لهذه الخطوة التي أعلن عنها اليوم الاثنين، الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي .

وأفاد الصالحين،بأن دعمه لقرار حفتر يأتي جراء قيام القوات المسلحة بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الإنقاذ والمجلس الرئاسي إلا أنها فشلت في قيادة المؤسسة وقامت بدعم المجموعات الإرهابية بطريقة أو بأخرى وعادت من جديد لاحتلال الموانئ النفطية المدعومة .

