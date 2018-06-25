مستشفى الجلاء يعلن حاجته للتعاقد مع عناصر طبية في عدة التخصصات

بنغازي 25 يونيو 2018 (وال)- أعلنت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي اليوم الاثنين، عن رغبتها في التعاقد مع عناصر طبية مساعدة “تمريض” في عدد من التخصصات .

وقالت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث – بيان – إن المستشفى بحاجة للتعاقد مع عناصر طبية في التخصصات : تمريض عمليات عامة، تمريض عمليات طوارئ، تمريض عناية مركزة، وتمريض عام لأقسام الجراحة المختلفة .

وأضافت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أن الطلبات تقدم بداية من يوم الأحد الأول من شهر يوليو المقبل، لإدارة المستشفى خلال المدة أسبوعين على مدى الدوام الرسمي .

وأشارت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث إلى أنه على المتقدمين تقيد بالشروط التالية : متحصل على شهادة تمريض من المعهد العالي أو كلية التمريض، وأن تكون خبرة المتقدم لأي تخصص لا تقل عن عامين، وعلى المتقدم اجتياز امتحان القبول، والالتزام بالقوانين المعمول بها في المستشفى؛ فيما يخص الدوام النسائي الليلي والدوام اليومي . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال