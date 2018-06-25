البحرية الليبية تنقذ 97 مهاجراً إفريقي قبالة سواحل زليتن

نجحت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، أمس الأحد، في إنقاذ 97 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 22 امرأة و26 طفلا، كانوا على متن قارب مطاطي شمال مدينة زليتن غرب البلاد.

وأوضحت القوات البحرية الليبية، أن هؤلاء المهاجرين كان معظمهم من الجنسية الأريتريالية، والبقية كانوا من أثيوبيا وغامبيا نيجيريا، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والثقافة البحرية على صفحته في “فيسبوك” أمس.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة، إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى مركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس السواحل الليبي، منذ يوم 18 يونيو الجاري، 1164 مهاجرا غير شرعي، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى انتشال عدد من الجثث، قبالة السواحل الغربية لليبيا.

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، ولازالت تشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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