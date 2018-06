المتوسط :

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع السفير الإسباني فرانسيسكو دي ميغيل التطورات الاخيره لمؤتمر باريس

وأكد الجانبان، خلال لقائهما اليوم الأثنين على الاستفتاء على الدستور ، مشددين على ضرورة أن تقوم الهيئات المنتخبة بإصدار التشريع المطلوب في أقرب وقت ممكن والحفاظ على الإجماع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

