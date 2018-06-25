وزير الداخلية الإيطالي يقترح إنشاء "مراكز استقبال" للمهاجرين في جنوب ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، خلال زيارته إلى طرابلس إنه قدم اقتراحا لحكومة الوفاق لإنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية لليبيا، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وذلك بعد أن أكدت إيطاليا رفضها تماما لرسو سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية في مرافئها، وحذرت هذه السفن من مغبة التدخل لإنقاذ المهاجرين، طالبة منها ترك الأمر لخفر السواحل الليبي للقيام بهذا العمل.

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