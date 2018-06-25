اخبار ليبيا الان

وزير الداخلية الإيطالي يقترح إنشاء "مراكز استقبال" للمهاجرين في جنوب ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، خلال زيارته إلى طرابلس إنه قدم اقتراحا لحكومة الوفاق لإنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية لليبيا، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وذلك بعد أن أكدت إيطاليا رفضها تماما لرسو سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية في مرافئها، وحذرت هذه السفن من مغبة التدخل لإنقاذ المهاجرين، طالبة منها ترك الأمر لخفر السواحل الليبي للقيام بهذا العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك