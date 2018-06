وكالة الصحافة الفرنسية : «حفتر» يسلم موانئ النفط إلى الحكومة غير المعترف بها دولياً

المتوسط :

أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، تسليم المنشآت النفطية التي كانت تحت سيطرة الجيش إلى الحكومة في شرق ليبيا, المنافسة لحكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة ، بعد استعادتها من الميليشيات.

وجاء إعلان الرجل القوي بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الوطني الليبي أنه قاد بطرد الميليشيات من منطقة الهلال النفطي في البلاد واستعاد “السيطرة الكاملة” على المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه عصفت الفوضى بليبيا منذ الإنتفاضة المسلحة عام 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي وقتلته ، مع وجود قوتين متنافستين من أجل السيطرة.

ويدعم حفتر حكومة تتمركز في شرق البلاد.

في حين تكافح حكومة الوفاق الوطني, والتي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس لتأكيد سلطتها خارج غرب ليبيا.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم حفتر: “كل المنشآت النفطية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي يتم تسليمها لمؤسسة النفط الوطنية التي تتبع الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا, ويرأسها فرج الحاسي.”

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن يوم الخميس الماضي أنه استعاد السيطرة على مينائي رأس لانوف والسدرة ، بعد أسبوع من استيلاء جماعات مسلحة يقودها زعيم الميليشيا إبراهيم الجضران ، لكنه قال أن العمليات في المنطقة لم تنته بعد.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خليفة العبيدي, اليوم الاثنين: “تم الانتهاء من عمليات تطهير معقل العدو”.

وقال مسعفون أن 16 من عناصر الجيش الوطني الليبي قتلوا في الاشتباكات ، مع أن عدد القتلى بين قوات الجضران غير معروف.

وكان حرس المنشأت النفطية بقيادة الجضران سيطر على منفذي النفط الرئيسيين لسنوات بعد اسقاط القذافي المدعوم من حلف الناتو عام 2011 – لكن تم طردهم في النهاية من قبل الجيش الوطني الليبي في سبتمبر 2016.

ومن جهته ، قال المسماري ، المتحدث باسم حفتر ، أن عائدات النفط من المحطات الأربعة التي تخضع الآن لسيطرة الجيش الوطني الليبي ستدار بواسطة الإدارة في الشرق المدعومة من حفتر.

وقال: “لن يُسمح لأي ناقلة بالرسو في الموانئ الشرقية دون إذن من المؤسسة الوطنية للنفط” التي تتخذ من بنغازي مقراً لها.

ولم يذكر المسماري ما إذا كانت الإدارة في شرق ليبيا قد وجدت أي مشترين.

وقال المحلل الليبي جلال حرشاوي :”المبيعات ستكون صعبة للغاية” مضيفا أن “كل شيء ممكن” إذا وقف حلفاء حفتر التقليديون, مثل الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الحرشاوي. أنه في أبريل 2016 ، حاولت الإدارة في شرق ليبيا “تجاوز طرابلس وبيع 300 ألف برميل بشكل مستقل – دون جدوى, لقد أوقف المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحمولة”.

ومن جهتها قالت كلوديا غازيني ، محللة الشأن الليبي البارزة في مجموعة الأزمات ، في رسالة على تويتر “إن قرار الجيش الوطني الليبي بعدم تسليم محطات تصدير النفط الرئيسية الليبية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس خطير. يمكن أن يشعل الحرب مرة أخرى, ويعمق الانقسام بين الشرق والغرب”.

وقال المسماري إن حفتر قرر نقل السيطرة على المحطات بعد أن أدرك أن “الجماعات المسلحة المناوئة تُمول من عائدات النفط التي أمنها الجيش الوطني الليبي” ، في إشارة إلى قوات الجضران.

وحتى الآن ، كانت الموانئ تدار من قبل المؤسسة الوطنية للنفط المرتبطة بحكومة ليبيا المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس.

ويرأس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله , الذي مثل ليبيا الأسبوع الماضي في اجتماع لمنظمة الأوبك في فيينا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصدامات بين قوات الجضران والجيش الليبي الوطني في الهلال النفطي, دفعت المؤسسة الوطنية للنفط في 14 يونيو لتعليق الصادرات من الموانئ في المنطقة ، محذرة من خسائر بمليارات الدولارات.

فبعد زيارة إلى محطة رأس لانوف يوم الأحد ، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن العنف قد خفض إنتاج النفط بمقدار النصف تقريبا, وكبد خسائر بمليارات الدولارات.

وقال الحرشاوي ، المحلل ، أن قرار حفتر كان “مفاجأة”.

وأضاف: “قبل بضعة أيام فقط كان حفتر يحاول أن يتحدث مثل شخصية وطنية … اليوم نشهد عكس ذلك”.

“يظهر حفتر وجهه الآخر ، وهو وجه زعيم فشل في فرض نفسه كواقع سياسي أو عسكري خارج إقليم برقة , ويقول بصراحة لأول مرة أنه يريد كسر خطة عائدات النفط المركزية في طرابلس”.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط ، حيث بلغ الإنتاج 1.6 مليون برميل في اليوم في عهد القذافي.

وقد شهد الأنتاج انخفاضاً إلى حوالي 20٪ من هذا المستوى بعد الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 ، قبل أن يتعافى إلى أكثر من مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2017.

The post وكالة الصحافة الفرنسية : «حفتر» يسلم موانئ النفط إلى الحكومة غير المعترف بها دولياً appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية