«المجلس البلدى سلوق» يؤيد قرار «حفتر» بشأن تسليم الموانيء النفطية للـ«المؤقتة»

أعلن المجلس البلدى سلوق تأييده لقرار القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر،و القاضي بتسليم الموانيء النفطية

إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.

وثمن المجلس، في بيان له أمس الاثنين أطلعت المتوسط على نسخة منه،الجهود المبذولة و الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بدحر الجماعات الإرهابية في منطقة الهلال النفطي و درنة .

وجدد المجلس، في ختام بيانه، دعمه الكامل للقيادة العامة للقوات العربية المسلحة من أجل نشر الاستقرار و ال

أمن في كافة ربوع البلاد.

