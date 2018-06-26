ماذا قال العريبي عن توزيع عائدات النفط ?

أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي انه سوف يتم توزيع عائدات النفط بعدالة على مختلف المناطق الليبية نافيا ما يتردد من أنباء حول أن هذه الخطوة انفصالية.

وقال العريبي في تصريحات إعلامية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية تعقيبا على قرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بشأن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي أن أموال النفط كانت تصرف على دعم المليشيات وتجار الحروب مضيفا: انتظرنا أكثر من عامين لم يتم خلالهم حتى دفع مرتبات الموظفين ناهيك عن معاناة قطاع الصحة التي لم تصرف لها أدوية للأمراض المزمنة.

وأشار العريبي إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال صراحة انه لن يتم دفع أموال للجيش الذي حرر الموانئ النفطية وأدى إلى زيادة إنتاج البلاد.

وتابع العريبي: نطمئن الشركات الأجنبية والدول التي لديها اتفاقيات مع ليبيا بأن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط “بنغازي” ستوفي بكل التزامات ليبيا واتفاقياتها ومعاهداتها.

ولفت العريبي إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف الكثير من التجاوزات المالية في وقت يعاني فيه الشعب الليبي من أزمات اقتصادية.

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