"عصر" يشيد بقرار القيادة العامة الخاص بالحقول النفطية

قال وزير الإقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر في تصريح خاص لـ بوابة افريقيا الإخبارية رداً على قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الذي يقضي بتسليم المواني النفطية إلي المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة ان المؤمن لا يلدغ من حجر واحد مرتين وسبق للجيش الوطني أن حرر الحقول النفطية وسلمها للجهات التي اعتقد أنها ستعمل من أجل الحفاظ على هذه الثروة ولكن رجعت عوائدها على الشعب الليبي في دعم الإرهاب والمليشيات.

وأضاف عصر بأنه لم يتم علاج حتي من حرروا هذه الحقول ومن المؤسف أن تذهب عوائد النفط إلي دعم العصابات الاجرامية التي كانت سبب في عدم استقرار البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية