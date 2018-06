رئيس «المؤقتة» يبحث إدارة عوائد النفط بعد استلام الهلال النفطي

المتوسط:

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اجتماعًا أمس الاثنين، مع امحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، لمناقشة كيفية البدء في إدارة عوائد النفط لتغطية بنود الميزانية العامة لكافة ربوع البلاد.

وحشر الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس المؤقتة بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، وكيل وزارة المالية امراجع غيث وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد و كيفية وضع السبل لحل هذه المختنقات.

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري مساء الإثنين أن القيادة العامة قررت تسليم كل الموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بعد اربع أيام من تحريرها.

