أعضاء مجلس النواب يباركون قرار القيادة العامة للجيش

بارك عدد من أعضاء مجلس النواب مساء اليوم قرار القيادة العامة للجيش الليبي بتحويل و تسليم إنتاج النفط للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة و البرلمان .

وأكد أعضاء مجلس النواب في بيان تحصل مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بطبرق بأن القرار جاء تاكيدًا لقواعد العدالة و قاعدة الغنم بالغرم ، وإبعاد هذه الأموال عن الميليشيات والمجموعات الإرهابية التي كررت العبث بمقدرات ومصدر رزق الليبيين ، وهجومها المتكرر على الحقول والموانئ النفطية .

مؤكدين في بيانهم على بأنهم يقفون و يدعمون وراء هذا القرار دوليًا و محليًا لانه سيعود بالخير لكل الليبيين حسب وصفهم .

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