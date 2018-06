أعضاء بـ”النواب” يؤيدون قرار “حفتر” بتسليم الموانئ النفطية لـ”المؤقتة”

المتوسط:

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب بيانًا أمس الاثنين، بشأن قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، مؤكدين دعمهم لقرار القوات المسلحة.

وأضاف أعضاء النواب، أن قرار تسليم إنتاج النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة والبرلمان جاء تأكيدًا لقواعد العدالة وقاعدة الغنم بالغرم وإبعاد هذه الأموال عن الميليشيات والمجموعات الإرهابية.

وأوضح البيان، أن هدف القرار إبعاد الإرهابيين الذين عبثوا بمقدرات ومصدر رزق الليبيين وكرروا هجومهم على الحقول والموانئ النفطية، مؤكدين دعمهم لقرار المشير حفتر وأنهم سيقفون وراء هذا القرار دوليا ومحليا لأنه سيعود بالخير على كل الليبيين.

