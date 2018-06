وزير الداخلية الإيطالي يقترح إنشاء مراكز للمهاجرين على الحدود الليبية

المتوسط:

اقترح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية لليبيا، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين خلال قمة الإتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل.

وقال “سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، إقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة”.

وتابع “ساليفني”: “دعوا السلطات الليبية تقوم بإنقاذ المهاجرين وإعادتهم إلى دولهم كما تقوم بذلك منذ فترة دون إزعاج أو مشاكل من سفن المنظمات غير الحكومية المتهافتة”.

وأضاف أن “المرافئ الإيطالية مغلقة وستظل كذلك أمام الذين يساعدون في تهريب البشر”.

وكان قد قام ماتيو سالفيني بأول زيارة رسمية له إلى الخارج إلى طرابلس، عاصمة ليبيا، ليعزز التزامه بإنهاء تدفقات الهجرة التي غذت الشعور المناهض للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا وجلبت حزبه اليميني المتطرف إلى السلطة.

وجدير بالذكر مالطا وإيطاليا يرفضا استقبال المهاجرين إلتزامًا بالخط المتشدد الذي اعتمدته الحكومة الإيطالية الشعبوية ووزيرها القوي سالفيني، منذ وصولها إلى السلطة في الأول من يونيو.

